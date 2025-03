VEJA VÍDEO

Gretchen é atacada após surgir de biquíni em vídeo: 'Não é halloween, minha filha, apaga isso'

Excesso de pelos no abdômen da ex-dançarina assustou seguidores

Gretchen, 65 anos, voltou a ser atacada nas redes sociais após aparecer de biquíni em um vídeo, curtindo férias no Pará, ao lado do marido Esdras de Souza, 52. >

"Bom dia amores, em casa com meu boy, pegando um bronze aqui na nossa casinha de Belém, ó. Só estamos relax, enchendo a piscininha da nossa casa", disse ela.>

Por conta dos pelos na região do abdômen e da pele supostamente envelhecida, a ex-dançarina foi bastante atacada. "Parece um lobisomem", disse um rapaz. "O couro necrosou de tanto esticar, se espirrar a barriga abre", completou uma moça. "É Carnaval e não é halloween, minha filha, apaga isso", acrescentou mais um.>

Outros saíram em defesa dela. "Cara falem o que quiser dela, mas ela sabe viver, mais de 70 anos e com todo esse pique, e eu com 44 já cansada. Se ela faz plásticas, procedimentos ou qualquer outra coisa é com o dinheiro dela, né? Se o povo ficasse mais em ser feliz não existiria mais haters. Povo mal-amado...", escreveu uma moça. >