DE FOGUETE

Katy Perry fará viagem de foguete ao espaço em primeira missão 100% feminina do século

Veja outras confirmadas além da artista para o grande evento

Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2025 às 07:28

Katy Perry Crédito: Divulgação

Katy Perry já está na história, mas vai marcar o mundo ainda mais. A cantora Katy Perry vai simplesmente embarcar em uma viagem de foguete rumo ao espaço, em um voo totalmente feminino. >

A data do grande evento ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que ocorra ainda este ano. Como a Katy Perry fará a turnê “Lifetimes Tour” a partir do dia 23 de abril, a viagem ao espaço deve acontecer antes disso. As informações são do portal LeoDias.>

A artista embarcará no foguete New Shepard, da Blue Origin, na companhia de Lauren Sanchez, que é empresária e noiva do fundador da Blue Origin Jeff Bezos. Além delas, estarão na espaçonave a apresentadora da CBS Gayle King, a ex-cientista da NASA Aisha Bowe, a ativista de direitos civis Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn. Este será o primeiro voo espacial totalmente feminino desde a missão solo da cosmonauta soviética Valentina Tereshkova, em 1963.>

Em um comunicado, Katy Perry manifestou a euforia com a viagem. “Se me dissessem que eu faria parte da primeira tripulação totalmente feminina no espaço, eu teria acreditado. Nada estava além da minha imaginação quando eu era criança.”>

De acordo com a Blue Origin, a missão NS-31 será o 11º voo espacial tripulado do New Shepard e o 31º na história do programa, que já levou 52 pessoas ao espaço. A expectativa é que a viagem no foguete, que não tem pilotos, dure 11 minutos e vá além da Linha de Kármán, reconhecida internacionalmente como o limite do espaço.>