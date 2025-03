SEXO

Demorou demais ou deixou na vontade? Saiba qual a duração ideal de uma relação sexual

Estudos revelaram que crenças populares não refletem necessariamente uma transa satisfatória

Elis Freire

Publicado em 9 de março de 2025 às 07:00

Casal durante relação sexual | Ilustrativa Crédito: Shutterstock

Muita gente se pergunta se a relação sexual tem durado o suficiente ou busca soluções para estender o tempo na cama. Mas, será que uma transa mais longa é necessariamente mais satisfatória? Gostar de uma rapidinha tem que ser uma vergonha? Um estudo liderado pelo médico Marcel D. Waldinger revelou que algumas crenças populares sobre a duração do sexo não refletem a realidade já que a média de tempo de sexo registrado foi de 5,4 minutos. >

Na pesquisa que focou apenas no tempo entre a penetração e a ejaculação, sem consideras famigeradas preliminares, o tempo médio para cada casal (com base na média de todas as vezes que eles fizeram sexo) variou de 33 segundos a 44 minutos: uma variação de 80 vezes!>

Para desvendar os mistérios de uma boa transa, a equipe acompanhou 500 casais do mundo inteiro durante quatro semanas com a ajuda de um cronômetro. Durante o período monitorado, os participantes acionavam o botão de ‘iniciar’ na penetração peniana e ‘parar’ imediatamente depois da ejaculação. Especialista além, porém que esse monitoramento pode ter afetado o desempenho e o “clima” durante o sexo e o estudo não pode ser considerado perfeito.>

Descobriu-se que quanto mais idade o casal tinha, menor era o tempo da relação sexual. “6,5 minutos no grupo de 18 a 30 anos e 4,3 minutos no grupo com mais de 51 anos”, detalha a publicação.

Além disso, o estudo também revelou que o uso de preservativos, por exemplo, não pareceu afetar o tempo, assim como o fato de alguns homens terem sido circuncidados, contradizendo os rumores de que a circuncisão afeta a sensibilidade do pênis. >

Onde se transa mais?

Os cientistas descobriram que não há um país que se destaque no quesito tempo de sexo. Entretanto, as medições da Turquia revelaram que as relações sexuais de casais turturcos tendiam a ser significativamente mais curtas (3,7 minutos) se comparadas a casais de países como Holanda, Reino Unido, Espanha e Estados Unidos.>

Mais demorado é mais gostoso?

Um outro estudo realizado por Penn State Erie, Eric Corty e Jenay Guardiani, uma equipe de pesquisadores norte-americanos, utilizaram não o cronômetro, mas um questionário para entender o tempo ideal do momento prazeroso. Ao perguntar para 50 pessoas da área da saúde o que consideravam como sexo ‘adequado’, ‘desejável’, ‘muito curto’ ou ‘muito longo’, eles encontraram respostas inusitadas.>

Os entrevistados informaram que “adequado” é considerado de três a sete minutos; “desejável” é de sete a 13 minutos; “muito curto” é de um a dois minutos; e “muito longo” é de 10 a 30 minutos.>

As respostas contrariam, então, as crenças populares que indicam que o sexo de mais de trinta minutos seria o ideal. “Infelizmente, a cultura popular atual reforçou estereótipos sobre a atividade sexual”, afirmaram. >