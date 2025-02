DOUTOR ALERTA

Saiba quais os riscos de beijar no Carnaval

Conselho Regional de Odontologia da Bahia alerta para doenças transmitidas pelo beijo

Beijar é bom, mas é importante conhecer as doenças que podem ser transmitidas pelo beijo, principalmente se a pessoa não tiver uma boa higienização oral. O beijo é uma forma que o ser humano tem para demonstrar seu afeto, porém alguns cuidados precisam ser tomados para evitar contrariar ou espalhar doenças, principalmente durante festas de rua, >

Neste Carnaval, antes de beijar na boca é indicado estar atento à transmissão de doenças infecciosas. O Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CROBA), alerta que algumas dessas doenças são causadas por vírus oportunistas que vivem normalmente em nosso corpo e podem se tornar patogênicos se as defesas do organismo da pessoa estão comprometidas, ou seja, baixas.>

“Uma das doenças mais comum que pode ser transmitida pelo beijo é a Mononucleose infecciosa, também conhecida por “doença do Beijo”. “É a doença causada pelo vírus Epstein-Barr, que afeta o sistema linfático. Ela causa sintomas como dor de garganta, febre, fadiga, além de que pode aumentar os gânglios”, afirma o presidente do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Dr. Marcel Arriaga.>

Especialistas apontam que a doença do beijo geralmente é leve, mas em alguns casos pode causar complicações, como inflamação de pâncreas, fígado e baço. Outras infecções virais que podem ser causadas pelo beijo vão da herpes a hepatite B e C. O beijo não é a única forma de transmissão dessas doenças, mas é uma das mais comuns, por isso é importante que as pessoas fiquem atentas para quaisquer alterações na saúde, seja na saúde bucal ou geral.>