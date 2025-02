SOLTOU O VERBO

Leandra Leal lista as coisas mais cafonas do Carnaval: 'Talvez eu seja cancelada'

Atriz não poupou críticas a clássicos da folia

A atriz Leandra Leal polemizou sobre o Carnaval e criticou as atuais fantasias usadas na festa, sobretudo nos desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.>

"Talvez eu seja cancelada. Eu acho que as pessoas têm que se fantasiar de fantasias. A galera vem fantasiada de Burning Man e Coachella. Eu sou contra isso. Eu acho que a pessoa tem que se fantasiar no carnaval. É a oportunidade de você também ser uma coisa que você não é. Vou ser cancelada na minha turma de amigos, vou ser cancelada pelo público em geral", disse.>

A atriz também declarou achar cafona quem segue celebrando a folia depois do feriado. "Isso para mim é de quem viajou durante o carnaval aí chega na quarta-feira falando assim: "Vamos fazer um bloquinho. Não sei o quê?". Eu sou muito a favor de pré-carnaval. O carnaval pode começar muito antes, agora ele acaba quarta-feira. Três dias de avenida pode ser que fique melhor. O que eu não curti e aí não vou curtir nem se tiver Beyoncé. Sou contra ter show na avenida, porque é o maior espetáculo da terra, três mil pessoas desfilando, uma bateria de 300 pessoas. Tipo, para quê vai ter um show andando? E vai acabar com um arrastão também. Uma das melhores coisas também era você pular a grade e ir atrás das escolas de samba no fim. É a escola de samba que é a protagonista nesse momento".>