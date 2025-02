COMO VEIO AO MUNDO

Samara Felippo posta selfie nua e fala sobre relacionamento aberto

Atriz surpreende seguidores com foto ousada e explica dinâmica amorosa com Elidio Sanna

Além da repercussão da foto, Samara voltou a falar sobre seu relacionamento aberto com o humorista Elidio Sanna, com quem está há mais de uma década. Durante o podcast Exaustas, que apresenta ao lado de Carolinie Figueiredo e Giselle Itié, explicou os acordos que mantêm no namoro. “Sou afetivamente ligada a uma pessoa. Emocionalmente, sabe? Também não tenho relações sexuais fora do meu casamento”, afirmou.>

Apesar da liberdade para ficar com outras pessoas, a atriz disse que prefere não saber caso o namorado se envolva sexualmente com alguém. “A partir do princípio que somos livres, mas dentro de um acordo, não quero saber. Essa é a minha vontade dentro dessa relação”, declarou. No entanto, caso Elidio desenvolva sentimentos por outra pessoa, ela deseja ser informada. “Se apaixona, se divide comigo. Tenho o direito de saber se quero continuar ou não [com o relacionamento]”, concluiu.>