Ex-atriz pornô Mia Khalifa diz que Fernanda Torres merece Oscar: 'Se não ganhar, é roubo'

Ex-atriz pornô, influenciadora exaltou "Ainda Estou Aqui"

A ex-atriz pornô Mia Khalifa usou a plataforma X (antigo Twitter) nesta terça-feira (25) para elogiar o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui". A influenciadora, conhecida por suas opiniões sobre cinema, afirmou que assistiu ao longa no final de semana e ficou "sem palavras" para descrevê-lo. >

"Fiquei sem palavras para descrever um filme tão visceral e importante. Os primeiros 30 minutos foram perfeitamente escritos e atuados. Fernanda Torres, se você não ganhar aquele Oscar, você terá sido roubada", escreveu Khalifa. Ela também prestou homenagem ao contexto histórico retratado no filme: "Descanse em paz Rubens Paiva, e todos os presos políticos sob a ditadura militar do Brasil. Mal posso esperar para ler o livro de Marcelo e aprender mais sobre esta família resiliente e era trágica na história do Brasil".>