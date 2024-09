10 ANOS

Samara Felippo sobre briga judicial com Leandrinho: 'Só paro quando ele me pagar'

Leandrinho diz que Samara estava ciente da transferência de titularidade e concordou. "A Sra. Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes", afirmou o jogador. Samara nega.