TÊNIS

Tenista se surpreende com a repercussão após se assumir gay: 'Não tive a intenção'

João Lucas Reis se tornou o primeiro atleta da ATP em atividade a se declarar LGBTQIAPN+

O brasileiro João Lucas Reis se tornou, no fim do ano passado, o primeiro tenista em atividade do circuito masculino da ATP a se declarar publicamente LGBTQIAPN+. O pernambucano tornou o relacionamento com o namorado, Guilherme Ricardo, público ao postar uma foto no aniversário do amado. Três meses depois, ele admitiu ter ficado surpreso com a repercussão.>