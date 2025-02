NOVA FASE

Ex-jogador do Real Madrid inicia carreira na política em partido conservador

Atleta se aposentou dos gramados em 2023

Mesut Özil se tornou membro do conselho do partido de Erdogan, presidente da Turquia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-meia do Real Madrid Mesut Özil iniciou a carreira política no último domingo (23), dois anos após se despedir dos gramados e se aposentar do futebol. O ex-jogador se tornou membro do Comitê Executivo do Partido da Justiça e Desenvolvimento da Turquia (AKP), liderado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Daily Mail".

A relação de Özil com o presidente turco é de longa dada. Em 2019, o político se tornou padrinho do casamento do campeão do mundo em 2014. A nova nomeação do antigo atleta turco-alemão aconteceu durante o VIII Congresso da AKP em Ancara, capital da Turquia. Agora, ele assume uma função de destaque dentro do partido islamita-conservador que está no poder desde 2002.>

Recep Tayyip Erdogan vive o nono mandato dentro do partido turco. Durante o período, a autoridade do país ficou conhecido mundialmente por implementar medidas autoritárias. Inclusive, o apoio de Özil a figura do político foi questionado pelos fãs do esporte durante os últimos anos dentro dos gramados antes da aposentadoria.

