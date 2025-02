LEMBRA?

Parças e dança até o chão: relembre o polêmico Carnaval de Neymar em Salvador

Em 2019, Neymar curtiu o Camarote Salvador com o pai, amigos e ainda trocou beijos com uma cantora baiana

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 10:00

Neymar curtiu o Carnaval de Salvador em 2019 Crédito: Reprodução

Uma das grandes polêmicas extracampo protagonizadas por Neymar aconteceu no Carnaval de Salvador: em 2019, o astro - então no Paris Saint-Germain - foi filmado rebolando até o chão em um camarote. A questão é que ele estava em tratamento de lesão no metatarso, e acabou criticado pela atitude.>

Afastado do PSG por conta de lesão, Neymar veio para o Brasil para se tratar. Na quarta antes do Carnaval, ele chegou a postar um story no Instagram mostrando que tinha recebido "alta" da muleta que vinha usando. Sem o pé imobilizado, o astro brasileiro apareceu dançando no Camarote Salvador.>

Isso que é dedicação! Se liga no Neymar fazendo exercício e fortalecendo o metatarso em pleno carnaval de Salvador! ???



Aproveita mesmo, mlk! pic.twitter.com/vFOr4fWiEi — Humor Esportivo (@humoresportivo) March 2, 2019

Neymar curtiu o camarote com o pai, amigos como o surfista Gabriel Medina, e ainda trocou beijos com a cantora baiana Rafaela Porto. O atleta de 27 anos se recuperava de lesão no quinto metatarso do pé direito. >

Vendo o jogador esbanjando vitalidade, muitos internautas questionaram a lesão. "E aquela historia de 'chorei 3 dias?' machucado?", postou um seguidor. "Deve ter pago o atestado médico", criticou outro. "Isso que é dedicação! Se liga no Neymar fazendo exercício e fortalecendo o metatarso em pleno carnaval de Salvador!", postou um perfil.>