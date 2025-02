GOLAÇO!

O pai tá on! Neymar brilha com gol olímpico e até torcida rival se rende; veja lance

Camisa 10 do Santos participou dos três gols contra o Inter de Limeira

Neymar brilhou na vitória do Santos por 3x0 sobre o Inter de Limeira, no último domingo (23), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O camisa 10 marcou um golaço olímpico, sendo aplaudido até pela torcida adversária. Além disso, deu duas assistências para os dois tentos de Tiquinho Soares.>