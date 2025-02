FUTEBOL

Saiba onde assistir Galatasaray x Fenerbahçe pelo Campeonato Turco

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), no estádio Rams Park

A rivalidade entre Galatasaray e Fenerbahçe, uma das maiores do mundo, ganhará um novo capítulo nesta segunda-feira (24). As equipes se enfrentam às 14h (de Brasília), no estádio Rams Park, pela 25ª rodada do Campeonato Turco. O Galatasaray lidera a competição, com 63 pontos, seguido pelo adversário, com 57.>