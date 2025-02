FUTEBOL

Goleiro do América-MG recebe ameaças após eliminar o Cruzeiro: 'Tomara que morra'

Decisão de vaga na final foi nos pênaltis

O goleiro Matheus Mendes, do América-MG, foi alvo de xingamentos e ameaças nas redes sociais após a eliminação do Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro. No sábado, as equipes empataram por 1 a 1 no jogo de volta, e a decisão foi para os pênaltis. Matheus defendeu uma das cobranças, garantindo a classificação do América-MG. A vitória, no entanto, desencadeou uma onda de ataques virtuais contra o atleta. >