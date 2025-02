ANOTE NA AGENDA

Vai ter Baianão no Carnaval! FBF define data e horários do jogo de ida da semifinal

Vitória, Jacuipense, Bahia e Atlético de Alagoinhas avançaram para o mata-mata

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 08:58

Bola do Campeonato Baiano 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O dia e horários dos jogos de ida da semifinal do Campeonato Baiano estão definidos. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu a programação das partidas, que serão disputadas durante o Carnaval. O Bahia recebe o Jacuipense às 16h do sábado, 1º de março, na Fonte Nova. Já o Vitória visita o Atlético de Alagoinhas um pouco mais tarde, às 18h30, no Carneirão.>

Vitória e Jacuipense ganharam o direito de decidir a vaga em casa porque se classificaram nas duas primeiras posições do G4. O rubro-negro avançou na liderança, com 21 pontos, enquanto o Leão do Sisal ficou com 19. Desta forma, o Bahia (18 pontos) e o Atlético (13), que terminaram a fase de grupos em terceiro e quarto, respectivamente, fazem o primeiro duelo como mandantes. >

A definição das datas e horários dos confrontos de volta da semifinal ainda depende de confirmação de calendário de outras competições: Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ao fim dos 180 minutos, caso o resultado agregado terminar empatado, o finalista do estadual será decidido nos pênaltis.>

Confrontos de ida das semifinais:>