CAMPEONATO BAIANO

Veja os melhores momentos de Bahia 2x0 Juazeirense

Tricolor bateu o Cancão na Fonte Nova

O Bahia conquistou um novo triunfo no Campeonato Baiano. Neste sábado (22), o Esquadrão bateu a Juazeirense por 2x0, na Fonte Nova, pela última rodada do Campeonato Baiano. O garoto Tiago e o meia Cauly anotaram os gols do Esquadrão. >