ESTADUAL

Bahia vence a Juazeirense, mas fica sem vantagem de decidir em casa na semifinal do Baiano

Tricolor bateu o Cancão de Fogo por 2x0, na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 20:29

Atacante Tiago comemora gol sobre a Juazeirense, na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia venceu mais uma no Campeonato Baiano. Neste sábado (22), o tricolor entrou em campo já classificado à semifinal e utilizou uma equipe considerada reserva, mas bateu a Juazeirense, por 2x0, na Fonte Nova. >

O garoto Tiago abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Cauly fez um golaço e aumentou a conta. >

O resultado positivo fez o Esquadrão terminar a primeira fase do estadual na 3ª colocação, com 18 pontos. A equipe enfrentará o Jacuipense, na próxima fase. O Leão do Sisal ficou em 2º na classificação e terá a vantagem de decidir em casa. O primeiro duelo será na Fonte Nova. >

A outra semifinal será disputada entre Vitória e Atlético de Alagoinhas. A Juazeirense, que iniciou a última rodada sonhando com uma vaga no mata-mata, ficou pelo caminho. >

Antes de enfrentar o Jacuipense, o Bahia tem um compromisso importante pela Copa Libertadores. Na terça-feira, o Esquadrão encara o The Strongest, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da segunda fase da competição internacional. >

O JOGO>

Como era esperado, Rogério Ceni colocou o time reserva em campo de olho na partida de terça-feira, contra o The Strongest, pela Libertadores. Mesmo assim,o tricolor partiu com tudo para o ataque. Logo nos primeiros minutos, o meia Michel Araujo e o zagueiro Fredi perderam boas oportunidades. >

Quem aproveitou foi o atacante Tiago. Rezende iniciou a jogada pelo lado esquerdo, Michel Araujo deu uma tabaca no marcador e cruzou na medida para o garoto mandar para as redes, aos seis minutos do primeiro tempo. >

A vantagem cedo deixou o Bahia confortável no confronto. O tricolor dominava a partida, mas aos poucos viu a Juazeirense tentar pressionar. O time do interior precisava vencer e torcer contra o Atlético de Alagoinhas para ir à semifinal. >

Quando o Bahia voltou a apertar, o gol quase saiu. Aos 28 minutos, Erick recebeu lançamento, passou bonito pelo marcador, mas chutou errado. A bola ainda passou riscando a trave de Igor Leonardo. >

O Esquadrão, aliás, teve as melhores chances do primeiro tempo. Cauly e Tiago pararam no goleiro Igor Leonardo, enquanto Michel Araújo recebeu dentro da área, mas não aproveitou e finalizou mal. >

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time e o panorama do confronto também não se alterou. Enquanto a Juazeirense tentava agredir o tricolor, controlava bem o jogo. Não demorou e o segundo gol saiu. >

Aos 14 minutos, Cauly recebeu de Rodrigo Nestor, fez fila de marcadores e chutou forte, sem chances para o goleiro Igor. Foi o primeiro gol do camisa 8 na temporada. >

Com o triunfo encaminhado, Rogério Ceni aproveitou para fazer as primeiras mudanças. Estreante do dia, Kayky entrou no lugar de Michel Araujo. Kayky por muito pouco não fez um golaço. Em jogada individual, o atacante deixou os zagueiros na saudade e acertou a trave. >

A Juazeirense respondeu em contra-ataque. Guilherme chegou a passar pelo goleiro Danilo Fernandes, mas Rodrigo Nestor ficou com a bola e impediu o gol. >

O Bahia controlou o jogo na reta final e até teve chances para ampliar o placar, mas ao apito final comemorou mais um bom resultado na temporada. >

FICHA TÉCNICA>

Bahia 2x0 Juazeirense >

Bahia: Danilo Fernandes, Arias, Fredi, David Duarte e Rezende; Acevedo (Yago), Erick (Vitinho), Rodrigo Nestor e Cauly (Iago Borduchi); Michel Araujo (Kayky) e Tiago (Juninho). Técnico: Rogério Ceni. >

Juazeirense: Igor Leonardo, Breno (Alex), Zé Romário, Wesley e Bruno (Daniel); Elivélton (Jeferson), Júnior Santos. Trindade (Alexsandro) e Gutierrez; Guilherme e Adriel (Ceará). Técnico: Carlos Rabello. >

Local: Fonte Nova>

Gols: Tiago, aos 8 minutos do 1º tempo, Cauly, aos 14 do 2º tempo>

Cartão amarelo: Fredi, Erick (Bahia); Bruno, Trindade, Daniel (Juazeirense)>

Público: 16.039 pagantes >

Renda: R$361.756,00>