Ex-Vasco está confiante para confronto com o Flamengo no Mundial: 'Vamos com todas as nossas forças'

Yan Sasse atualmente joga pelo Espérance de Tunis e enfrentará Chelsea e León no Mundial

Marina Branco

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 14:12

Yan Sasse pelo Espérance de Tunis Crédito: Divulgação I Instagram

Programados para se enfrentar no tão esperado Mundial de Clubes, Vasco e Flamengo já se preparam para o grande jogo, que tem levantado opiniões de todos os cantos. Uma delas é a de Yan Sasse, ex-jogador do Vasco em 2019 que hoje joga pelo Espérance de Tunis, clube da Tunísia. >

Confiante e empolgado com o confronto que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, Sasse deu uma entrevista ao canal da Fifa, onde comentou o jogo contra o rival clássico do Vasco. “É um sentimento muito especial poder jogar contra uma equipe do Brasil no Mundial de Clubes, onde o povo brasileiro vai estar assistindo. Vamos enfrentar o Flamengo com todas as nossas forças, dar o nosso melhor e quem sabe se classificar”, afirmou;>

Além de torcer pelo ex-clube, o jogador estará presente no Mundial defendendo o Espérance, que enfrentará Chelsea e León no México pelo grupo D do torneio. Para ele, o time tem chances de crescer muito no campeonato.>

"No futebol tudo é possível. Podemos fazer bons jogos e conseguir a classificação. Imagina você ser campeão mundial com tantos clubes gigantes como Real Madrid e Manchester City. Seria muito importante”, comentou.>