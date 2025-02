BUSCA POR CENTROAVANTE

Atacante vendido ao Barcelona por R$ 213 milhões entra na mira do Palmeiras para o Mundial

Clube paulista fez os primeiros contatos para ter o jogador no seu elenco

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 21:05

Vitor Roque vive a sua melhor fase no Betis Crédito: Real Betis Balompié/Divulgação

O Palmeiras busca um atacante e já definiu um novo alvo. O clube paulista mira a contratação de Vitor Roque, jogador que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis. >

A informação foi divulgada pelo site ge. De acordo com a publicação, o Palmeiras buscou o staff do jogador de 19 anos para entender a situação dele, que está emprestado pelo Barça até junho de 2025. A ideia do Porco é ter o atacante na disputa do Mundial de Clubes. >

Vitor Roque chegou ao Barcelona com grande expectativa após ter sido comprado do Athletico-PR por 40 milhões de euros (cerca de R$ 213 milhões na cotação da época). Entre luvas, bônus e premiações futuras, o acordo pode chegar aos 74 milhões de euros. Ele não conseguiu espaço no Barça e acabou emprestado. >