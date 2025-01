RUMO AOS EUA

Confira quanto custa um ingresso para assistir ao Mundial de Clubes; saiba como comprar

Com valores a partir de R$ 301, ingressos já começaram a ser vendidos

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 19:35

Troféu do Mundial de Clubes 2025 Crédito: Fifa/Divulgação

2025 é o ano do Mundial de Clubes, cuja edição promete ser a maior competição entre clubes. A primeira edição vai ser sediada nos Estados Unidos. A Fifa começou a venda dos ingressos para a fase de mata-mata do torneio nesta quinta-feira (16). As entradas serão disponibilizadas no site da organização, com o valor inicial de US$50 (cerca de R$301, na cotação atual) para o público geral.

Os torcedores interessados podem garantir a entrada, inclusive, para a grande final da competição. Quatro clubes brasileiros estão no torneio: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Uma venda para a primeira fase do torneio começou ainda em dezembro, mas agora o público geral consegue adquirir os ingressos de todas as etapas do Mundial de Clubes.

A Fifa também reservou uma carga para os torcedores dos clubes que disputam a taça, com ingressos reservados desde a fase de grupos até a grande final. Esta categoria terá o valor inicial de US$ 36, ou R$ 217 de acordo com a cotação atual. Os ingressos para os torcedores estão disponíveis em categorias e os preços podem variar. Todos os bilhetes estão disponíveis no site da Fifa.

"Os torcedores deveriam fazer parte deste torneio, porque depois de mais de um século de futebol de clubes estamos prontos para a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa verdadeiramente global e baseada no mérito. Aqueles que comprarem um ingresso farão parte da história do futebol" Gianni Infantino Presidente da FIFA