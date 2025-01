VEJA OS DUELOS

CBF divulga a tabela das três primeiras rodadas da Copa do Nordeste

Bahia, Vitória e Juazeirense lutam pelo título da competição

A CBF detalhou apenas os três primeiros jogos de cada equipe no torneio. A Juazeirense será a primeira a entrar em campo. Na quarta-feira (22), visita o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, às 19h. O Cancão iniciou o Nordestão na fase preliminar e está no grupo B.

Também na quarta-feira (22), mas às 21h30, o Vitória estreará na Copa do Nordeste diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. O Leão está no grupo A.