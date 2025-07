BAHIA NOS RINGUES

Campeões olímpicos, baianos Robson e Hebert Conceição encabeçam evento de boxe

Os campeões vão enfrentar o venezuelano Yonnaiquer Rondón e o capixaba Thiago Ferreira da Silveira, respectivamente

Os baianos Robson Conceição e Hebert Conceição vão encabeçar um evento de boxe em Brasília no próximo dia 2 de agosto. Dentro do ringue, os campeões vão enfrentar o venezuelano Yonnaiquer Rondón e o capixaba Thiago Ferreira da Silveira, respectivamente.>

Com um cartel de 19 vitórias (9 por nocaute), 3 derrotas e 1 empate, Robson é referência no esporte nacional. A luta em Brasília representa mais um passo em sua caminhada rumo à reconquista do cinturão mundial.>