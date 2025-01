BAIXAS NO LEÃO

Fábio Mota denuncia condições do Adauto Moraes e revela que dois jogadores se lesionaram

Presidente do Leão postou vídeo nas redes sociais pedindo melhoras na infraestrutura do estádio, dentro e fora do campo

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 17:12

Fábio Mota denunciou condições do Adauto Moraes Crédito: Reprodução/TV Vitória

Não é de hoje que existem discussões acerca do estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Durante a semana, uma troca de declarações entre o presidente do Vitória e da Juazeirense sobre as condições do gramado tomaram conta da internet. Após a goleada do Leão por 4x1, Fábio Mota usou as redes sociais para postar um vídeo denunciando a infraestrutura do local. Além do gramado, o mandatário falou sobre vestiários e a lesão de dois jogadores.

Nas filmagens, imagens do estádio Adauto Moraes são mostradas pelo presidente. O dirigente do Vitória inicia a gravação destacando o respeito que tem pela cidade de Juazeiro e pontua que a população do município merece um estádio "à altura". Durante o vídeo, Fábio também mostra o estado do gramado, onde é possível ver marcas deixadas pelas chuteiras dos jogadores e buracos na grama.

"Hoje as condições são muito ruins. O vestiário e o gramado são uns dos piores que já vimos. Em três anos como presidente do Vitória, nunca consegui levar o time titular pelas condições" Fábio Mota Presidente do Vitória

Estádio Adauto Moraes - Juazeiro (BA) pic.twitter.com/1L6Dw0Bwj1 — Fábio Mota (@FabioRiosMota) January 16, 2025

Após o confronto contra a Juazeirense, o técnico Thiago Carpini esbravejou contra as condições encontradas pelo elenco no palco do jogo. Além de distanciar o time do rendimento ideal considerado pelo treinador, o gramado gerou duas baixas para o treinador. Segundo Fábio Mota, as substituições de Edu e Caio Vinícius ocorreram por lesão. Os dois jogadores pisaram em falso e tiveram que deixar o jogo. O presidente do Vitória não deu um prazo de retorno para os atletas, que ainda devem passar por avaliação.

"Não tem como não ser uma crítica, talvez o que eu fale seja redundante, mas é inadmissível que a federação libere um palco desse para o jogo. Perde qualidade, perde o Vitória, perde o adversário, perde todo mundo. Se o campo reunisse melhores condições, fosse um estádio que permitisse a prática do futebol, sem dúvida seria um jogo muito mais jogado, e todo mundo ganharia com isso", afirmou Thiago Carpini.

Antes da partida, o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, publicou um vídeo em suas redes sociais rebatendo as críticas feitas por Fábio Mota. No vídeo, o dirigente mostra o estado do gramado, afirmando que as acusações feitas em relação a falta de qualidade não são válidas.

"Estou aqui no estádio Adauto Moraes, mostrando a qualidade do nosso gramado, que o presidente do Vitória criticou dizendo que era o pior gramado do mundo. Seu Fábio Mota, acho que você precisa pedir desculpas ao povo de Juazeiro e ao povo da Bahia", defendeu.

Solicitando um pedido de desculpas, o parlamentar julgou que a fala de Fábio Mota teria sido preconceituosa. Ainda no mesmo vídeo, ele comentou o longo período que o Vitória vem construindo sem conseguir vencer o Cancão de Fogo no estádio em questão. O jogo desta quarta-feira (15) terminou com a Juazeirense sendo goleada por 4x1. Confira os gols.