GUERREIRO RUBRO-NEGRO

Osvaldo volta a marcar 141 dias depois de último gol; relembre a superação do jogador

Jogador do Leão foi diagnosticado com quadro de tromboembolia pulmonar e precisou ser afastado da reta final de 2024

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 15:28

Osvaldo gol Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Além da goleada do Vitória por 4x1 na Juazeirense, o dia dos rubro-negros ficou ainda mais iluminado por um momento especial: o gol de Osvaldo. Após 141 dias do último gol marcado pelo atacante de 37 anos, o "Vovô" voltou a balançar as redes em sua volta aos gramados após precisar ser afastado pelo diagnóstico de tromboembolia pulmonar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL



Juazeirense 0x4 Vitória



⚽️: Osvaldo pic.twitter.com/GLal1uergv — Ecv Gols (@Ecv_Gols) January 16, 2025

"Glorifico a Deus por esse momento, depois de quatro meses, estava morrendo de saudade de viver isso aqui novamente, viver o vestiário, entrar em campo e dar o meu melhor. Agradeço a toda a equipe médica do Vitória, foi tudo muito rápido a equipe médica do Hospital Santa Izabel, minha pneumologista Rafaela Martins, o meu angiologista Aldo Brasil, que também me deu todo suporte. Toda minha família, minha esposa, meus filhos. Glorifico a Deus, poder voltar, marcar e sair com a vitória. É sempre difícil jogar no campo da Juazeirense, mas agora é seguir na batalha que ainda tem muita coisa boa pela frente”, afirmou ele em entrevista à TVE.

A última vez que o atacante rubro-negro balançou as redes antes desta quarta-feira (15) ocorreu no dia 27 de agosto de 2024. O jogo, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou 2x2 entre Vitória e Cruzeiro. Osvaldo foi o responsável por abrir o placar da partida. Depois do confronto, o jogador ainda entrou em campo em mais dois jogos no ano.

Osvaldo havia disputado a última partida em setembro, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, em Goiânia, mas se sentiu mal e não foi utilizado. No retorno a Salvador, o jogador sofreu um quadro de tromboembolismo pulmonar.

Segundo explica o médico cardiologista Marcelo Vieira, o jogador teve um caso de tromboembolia pulmonar, que é quando um coágulo (trombo) se desprende e chega ao pulmão através da corrente sanguínea. Quando o coágulo se desprende, ele é chamado de êmbolo. “Se for um trombo muito grande, vai ocluir vasos grandes do pulmão e o paciente pode ter até uma morte súbita. Se for menor, pode ter um quadro de falta de ar. A angiotomografia descobre qual é o vaso pequeno que esse trombo foi e já trata. E o tratamento é anticoagulação”, explicou.

No caso de Osvaldo, o médico diz que é preciso investigar se ele não tem nenhuma doença genética ou algum distúrbio que possa ter favorecido o aparecimento do coágulo. A viagem de ida e volta para o duelo contra o Atlético-GO também pode ser um fator que aumentou o risco de tromboembolia pulmonar. No entanto, o profissional enfatiza que é preciso haver uma investigação.

Prevenção

A internação do jogador do Leão aconteceu justamente na data em que é comemorado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose (16 de setembro). O objetivo é promover a prevenção, incentivando a busca por informações, o diagnóstico precoce e a adoção de hábitos saudáveis, fundamentais para reduzir o risco da doença. Entre os sintomas mais comuns estão: inchaço súbito, dor muscular e alteração da cor da pele em uma das pernas. Embora seja uma doença grave, os sinais podem ser sutis ou até inexistentes, o que pode dificultar o diagnóstico precoce.

Hábitos simples do dia a dia podem contribuir para a redução dos riscos de trombose. Manter o peso sob controle, praticar atividades físicas leves e garantir uma boa hidratação são algumas das orientações que ajudam a minimizar a chance de desenvolver a doença.

Contudo, é importante destacar que muitos casos de trombose também estão associados a fatores como doenças pré-existentes e imobilização prolongada.