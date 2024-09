EM CASA

Osvaldo recebe alta de hospital após caso de tromboembolia pulmonar

Jogador do Vitória estava internado em Salvador após reclamar de um incômodo no tórax

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 16:05

Após internação, Osvaldo recebe alta de hospital Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O jogador do Vitória Osvaldo recebeu alta do hospital após ser internado com um quadro de tromboembolia pulmonar na segunda-feira (16). O atleta do clube baiano revelou em suas redes sociais que já foi liberado para voltar à casa nesta quarta-feira (18). A estimativa é de que Osvaldo não volte a jogar pelo Leão nesta temporada.

“Passando aqui para agradecer a todos vocês pelo carinho. Recebi muitas mensagens de apoio, muitas pessoas orando pela minha vida. Acabei de ter alta. Em breve estarei de volta fazendo o que mais amo, é o que eu me dedico cada dia mais para fazer o meu melhor. Acabei tendo um livramento muito grande, mas estou com saúde e indo para casa ver meus filhos. Logo mais estarei nos gramados fazendo o que mais amo”, disse o jogador.

Relembre o caso

De acordo com o rubro-negro, o jogador apresentou um incômodo no tórax durante a viagem de volta para Salvador - após o jogo contra o Atlético-GO -, o que motivou a realização de exames de imagem e condutas imediatas.

Osvaldo foi poupado pelo técnico Thiago Carpini da partida contra o Atlético-GO. Em coletiva no fim da partida, o treinador comentou sobre a ausência do atleta durante a semana. “Ele sentiu desconforto no tornozelo, entorse, no início da semana, treinou na véspera, conseguiu suportar em alguns momentos e pôde estar conosco aqui”, disse.

Segundo explica o médico cardiologista Marcelo Vieira, o jogador teve um caso de tromboembolia pulmonar, que é quando um coágulo (trombo) se desprende e chega ao pulmão através da corrente sanguínea. Quando o coágulo se desprende, ele é chamado de êmbolo. “Se for um trombo muito grande, vai ocluir vasos grandes do pulmão e o paciente pode ter até uma morte súbita. Se for menor, pode ter um quadro de falta de ar. A angiotomografia descobre qual é o vaso pequeno que esse trombo foi e já trata. E o tratamento é anticoagulação”, explicou.