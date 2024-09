FAZENDEIRO

Ex-jogador do Vitória é um dos confirmados no reality show 'A Fazenda'

Ex-jogador do Vitória, Zé Love é um dos confirmados para a mais nova edição do reality show "A Fazenda". O ex-jogador foi anunciado no domingo (15), durante o programa "Domingo Espetacular". Além do atleta, Babi Muniz e Sidney Sampaio também foram confirmados.