Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Palmeiras e Botafogo se enfrentam, no Lumen Field, na Filadélfia, às 13h , pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de junho de 2025 às 09:00

Palmeiras x Botafogo Crédito: Divulgação/Fifa

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lumen Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Palmeiras x Botafogo ao vivo

A partida entre Palmeiras e Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV. >

Palmeiras

O Verdão avançou como líder do Grupo A, superando o Inter Miami, de Lionel Messi, além de ver Porto e Al-Ahly serem eliminados. A classificação foi confirmada com um gol de Maurício aos 87 minutos na última rodada da fase de grupos. O time chega embalado e com força quase máxima para a fase eliminatória. >

Botafogo

O Glorioso fez história ao se classificar no Grupo B com duas vitórias — sobre Seattle Sounders e PSG — totalizando seis pontos. O gol de Griezmann, do Atlético de Madrid, aos 87 minutos, acabou garantindo a vaga alvinegra em segundo lugar. A equipe chega empolgada e embalada pelos recentes bons desempenhos em mata-matas contra o próprio Palmeiras. >

Prováveis escalações de Palmeiras x Botafogo

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira>

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro; Artur, Igor Jesus e Savarino. Técnico: Renato Paiva>

Ficha do Jogo

Jogo: Palmeiras x Botafogo >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: Oitavas de final>

Data: Sábado, 28 de junho de 2025>

Horário: 13h (de Brasília)>

Local: Lumen Field, Filadélfia – EUA>