DINHEIRO BEM GASTO?

Relembre as 10 contratações mais caras da história do Bahia

Maiores investimentos em reforços feitos pelo clube ocorreram na "era City"

Dinheiro não é tudo no futebol, mas quando bem investido, pode transformar realidades. Um exemplo claro disso é o Bahia, que, desde a aquisição pelo Grupo City, tem conquistado espaço nas prateleiras mais altas do futebol brasileiro. Além de promover melhorias significativas na infraestrutura do clube, o conglomerado inglês vem investindo fortemente em contratações. A cada temporada, os valores aumentam e somente nas duas últimas, o Esquadrão desembolsou mais de R$ 200 milhões em reforços, cerca de sete vezes mais que o Vitória no mesmo período. O Tricolor, inclusive, é responsável pelas cinco contratações mais caras da história do futebol nordestino. >