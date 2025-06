NOVA FASE

Silvana Oliveira explica demissão da Rádio Sociedade da Bahia: 'Desencontros de expectativas'

Jornalista foi desligada do cargo de gestora e apresentadora nesta sexta-feira (27) após 8 anos na emissora

Elis Freire

Publicado em 27 de junho de 2025 às 20:19

Silvana Oliveira comandava o programa "Conexão Sociedade" Crédito: Reprodução

Demitida da Rádio Sociedade da Bahia nesta sexta-feira (27) após oito anos de contribuição na emissora, Silvana Oliveira conversou com o CORREIO sobre as possíveis motivações do desligamento e planos futuros. A jornalista paulista, que adotou Salvador como sua terra, era gestora de jornalismo da rádio e comandava o programa “Conexão Sociedade”. >

Ao ser questionada sobre o motivo da demissão, Silvana deixou claro que foi algo natural, sem atritos, fruto somente de “desencontros de expectativas". “Não houve nenhuma alegação e eu também não perguntei. Sou jornalista e gestora há quase 3 décadas e creio que em determinados momentos da trajetória profissional, é natural que surjam desencontros de expectativas”, explicou a comunicadora, que também tem uma empresa própria de desenvolvimento de comunicação. >

Silvana destacou que mesmo diante de seu compromisso e entrega profissional, a Rádio Sociedade tinha outras necessidades, que não se alinhavam mais com o seu trabalho: “Às vezes, o profissional tem o desejo, a capacidade e o compromisso de um tipo de entrega enquanto a organização, por estratégia, contexto ou necessidade, busca outras soluções. "Quando esse descompasso se estabelece e se mantém, é preciso reconhecer, com maturidade, que talvez os caminhos não estejam mais alinhados”, afirmou>

Planos futuros: outra rádio?

A jornalista contou ainda quais são os seus próximos planos para a carreira, mesmo garantindo que está em um “momento de muita tranquilidade e paz”. >

“A partir de agora ampliarei meu foco na área de desenvolvimento de comunicação, com a minha empresa, mas, claro, que vou pensar em projetos que me possibilitem continuar entrevistando e conversando com pessoas, que é o que me instiga e me faz uma jornalista melhor”, garantiu.>

Sobre buscar oportunidade no time de outra rádio na cidade, ela não descartou a possibilidade, mas ressaltou não ser o foco do momento, até porque, segundo ela, "não podemos construir a carreira dessa forma". >

Para os próximos dias, porém, a ideia mesmo é aproveitar a família, amigos e seguir com as trocas com as pessoas que caracterizam uma jornalista.>