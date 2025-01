PERDEU A RAZÃO

Emprestado pelo Vitória, volante Dudu é expulso com 34 minutos em estreia pela Ponte Preta

O jogador recebeu o segundo cartão amarelo após um carrinho em cima de Luís Oyama

O volante Dudu, emprestado pelo Vitória a Ponte Preta, foi expulso em sua estreia pelo time paulista nesta quarta-feira (15). O jogador recebeu o segundo cartão amarelo após um carrinho em cima de Luís Oyama no meio de campo, o lance ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo. Apesar da baixa, a Macaca conseguiu vencer o Novorizontino por 1x0.

O volante se destacou no Vitória na campanha da conquista da Série B em 2023 e manteve a titularidade no início deste ano, mas acabou perdendo espaço após a chegada de Thiago Carpini. Junto a Rodrigo Andrade, os dois ainda sofreram agressões de torcedores pertencentes a uma das torcidas organizadas do Vitória durante o ano, episódio que marcou o fim da passagem de ambos no Leão.

Com a camisa rubro-negra, o jogador entrou em campo 43 vezes e contribuiu com uma assistência. Além do título da segunda divisão, Dudu foi peça importante na conquista do Campeonato Baiano, ganhado em cima do rival Bahia. Antes, Dudu teve passagens por Athletico-PR, PSTC, Tupã, Ação, Ferroviário, Fortaleza e Volta Redonda.