‘UMA HONRA’

Apresentado, novo goleiro do Vitória nega recusa em disputar posição com Lucas Arcanjo

Gabriel Vasconcelos chega ao clube baiano inicialmente para ser reserva

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 16:48

Gabriel Vasconcelos foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

O goleiro Gabriel Vasconcelos foi apresentado oficialmente pelo Vitória na manhã desta terça-feira (14). O jogador foi o 10º reforço anunciado pelo clube baiano para a temporada e aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (CBF) da CBF para poder estrear pelo Leão.

“Glorifico a Deus pela oportunidade, vestir essa camisa enorme, clube em processo de crescimento. Uma honra estar aqui. Negociações começaram antes de acabar o Brasileiro. É normal, eu tinha outras propostas, escolhi com muita convicção estar aqui no Vitória”, iniciou.

Durante a apresentação, o goleiro foi questionado sobre boatos de que havia desistido de vir ao Vitória após o fracasso nas negociações entre Lucas Arcanjo, titular da posição, e o Fluminense. Gabriel negou que tenha tomado tal postura nas negociações com o Leão e afirmou que chega a Salvador disposto a conquistar o seu espaço dentro do clube,

"Eu li coisas e vi coisas e, às vezes, podem ter sido clubes que me queriam e colocaram isso. Mas em nenhum momento teve isso. Estou aqui feliz. Um recado para alguém que estava em outro clube e fez isso. Estou feliz" Gabriel Vasconcelos Goleiro do Vitória

“Enxergo com naturalidade. O clube que quer crescer tem que ter essa concorrência em todas as posições. É bom para todo mundo, eleva a concorrência. Chego respeitando, não para tomar o lugar de ninguém. Chego para conquistar o meu espaço, a minha história no clube para, juntos, fazer um ano vitorioso. Chego para a gente fazer um grande ano”, deu o recado.

A frase corrobora com a atitude do jogador durante o vídeo de anúncio da contratação nas redes sociais. Enquanto os outros nove reforços não tiveram falas nas peças produzidas pelos jogadores, Gabriel aponta para o brasão do Vitória e diz "eu sempre quis estar aqui".