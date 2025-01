FRUSTRAÇÃO RUBRO-NEGRA

Vitória fica no 0X0 em estreia do Baianão contra o Barcelona de Ilhéus

Primeiro jogo do rubro-negro no Campeonato Baiano 2025 foi disputado neste sábado (11), no Barradão

Elis Freire

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 19:19

Vitória recebeu o Barcelona de Ilhéus sob chuva em estreia do Baianão Crédito: Victor Ferreira

Um ponto para cada lado. O Campeonato Baiano 2025 teve uma estreia sem gols neste sábado (11) em jogo disputado entre o Vitória e o Barcelona de Ilhéus. A equipe rubro-negra, atual campeã do Baianão, dominou o jogo no campo empoçado do Barradão, mas não conseguiu marcar gols.

O Leão recebeu a Onça Pintada em casa com o sonho de dar o primeiro passo para o bi campeonato e conquistar os 3 pontos, porém acabou batendo na trave. Quem brilhou nesta tarde foram os dois goleiros, Copetti do Barça e Filterman do Vitória, além dos jogadores rubro-negros Claudinho e Ronald.

Com início às 16h, o jogo foi disputado debaixo de chuva, com o campo do Barradão repleto de poças - mais um desafio para os times baianos. O jogo foi controlado pelo Vitória, no primeiro e segundo tempo, o que rendeu muitas ofensivas do time alternativo escalado por Thiago Carpini contra o Barcelona de Ilhéus. Foram 14 finalizações do Leão contra 7 do clube do sul do estado.

8.955 pessoas acompanharam a partida entre os times baianos. A partida terminou em frustração para ambos os lados - maior ainda para o atual campeão Vitória, em busca do segundo título seguido no campeonato mais antigo do Norte e Nordeste. Na temporada passada do Baianão, os times se enfrentaram em uma das semifinais. Enquanto o Vitória tem 30 títulos, o Barcelona de Ilhéus - criado em 2019 - busca o seu primeiro, após uma ótima performance no ano passado.

Quase gols

O destaque da estreia do Baianão 2025 foi para as grandes defesas e para as finalizações ofensivas. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o rubro negro Ronald passou pela intermediária e tocou para Janderson, que chutou forte, mas a bola parou nas mãos de Copetti no centro do gol.

No segundo tempo, Fintelman fez uma defesa e tanto para o Vitória. João de Deus, doo Barcelona de Ilhéus, aproveitou a bola levantada na área e finalizou com força, mas a bola foi defendida por Fintelman. O lance foi questionado pelos jogadores do Barcelona, que afirmaram que a bola teria passado da linha do gol.

Aos 27 minutos da segunda parte, Janderson protagonizou outro lance importante. O atacante driblou a zaga do Barcelona na ponta esquerda e cruzou para Pablo dentro da área. O cabeceio, porém, parou nas mãos de Rafael Copetti.

Novos nomes escalados

Com nomes do time de base escalado e presença de novas contratações, o jogo marcou uma renovação do clube rubro negro baiano. O Vitória fez 10 contratações, apresentadas no último dia 3; o zagueiro Zé Marcos, lateral-direito Claudinho, os volantes Ronald e Thiaguinho e o atacante Bruno Xavier estavam regularizados e puderam ser escalados neste sábado (11).

Do time titular de 2024, somente Edu e Gustavo Mosquito jogaram na partida de estreia do Baianão. O técnico do Vitória Thiago Carpini celebrou a possibilidade dos novos jogadores se mostrarem em campo. Para ele, a partida foi importante para observar cada um individualmente, mesmo estando “aquém no aspecto físico”.

“Foi importante para observar muita coisa e ter uma ideia do que penso a sequência para muitos atletas. Foi importante a aceitação dos jogadores que se apresentaram no dia 3 e se dispuseram a ajudar. [...] Muito aquém individualmente, mas começando a traçar um caminho”, afirmou Thiago, em coletiva após o jogo.

Segundo o técnico mantido da temporada 2024 do Vitória, o Campeonato Baiano não vai ser minimizado pelo time que também disputa a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. “A gente quer competir da melhor maneira em todas as competições. Não dá pra priorizar a série A ou a Copa do Nordeste, sem passar pelo estadual, que somos os atuais campeões”, destacou.

Com o resultado da partida, o Leão está com a 2ª colocação na tabela do torneio, atrás apenas do adversário deste sábado, a Onça Pintada. O próximo duelo do rubro-negro baiano será na próxima quarta-feira (15), às 21h30, contra a Juazeirense, válido pela segunda rodada do Baianão, no Estádio Adauto Morais.

Já o atual líder da competição, o Barcelona de Ilhéus, enfrenta o Jequié também na quarta, dia 15. A disputa começará às 19h15 no Barradão.

Ficha técnica

Vitória 0 x 0 Barcelona de Ilhéus

Campeonato Baiano - 1ª rodada

Local: Barradão, Salvador

Data e horário: sábado (11), às 16h

Árbitro: Emerson Souza Silva

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Aleq Santana dos Santos

Cartão amarelo: Léo Naldi (V)

Público: 8.955 torcedores

Renda: R$ 231.100,00

Vitória: Alexandre Fintelman; Claudinho, Caio Vinícius, Edu e Zé Marcos; Ronald, Léo Naldi (Thiago Conti) e Pablo (Emerson Barbosa); Bruno Xavier (Fabio Soares), Gustavo Mosquito (Lawan) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.