SAIBA COMO FOI O TREINO

Ronald se recupera e treina normalmente em preparação do Vitória

Confronto contra a Juazeirense ocorre nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30

Em dia de penúltimo treino antes da viagem para enfrentar a Juazeirense, no Adauto Moraes, o Vitória recebeu uma boa notícia. O volante Ronald fez tratamento pela manhã do trauma que sofreu no joelho direito e treinou normalmente à tarde. Recuperado, o jogador pode continuar como titular nesta quarta-feira (15), quando o Leão joga pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

Após a apresentação na Toca do Leão, os jogadores realizaram atividades na academia e iniciaram o aquecimento com o preparador físico do clube. Na sequência, Thiago Carpini separou os possíveis titulares para o jogo em Juazeiro, e comandou treino tático posicional no campo do miniestádio Bebeto Gama no CT Manoel Pontes Tanajura.