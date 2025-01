FABRI

Novo atacante do Vitória é apresentado e explica apelido: ‘Tinham dificuldade de falar Fabrício’

Jogador do Leão passou quatro anos na Espanha, onde jogou por Celta de Vigo, Castellón e Levante

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 15:46

Fabri foi anunciado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória apresentou oficialmente o atacante Fabrício Santos como nono reforço da equipe para a temporada de 2025. O jogador passou quatro anos na Espanha, onde jogou por Celta de Vigo, Castellón e Levante. O tempo na Europa rendeu o apelido “Fabri”, que vai continuar sendo usado no Leão.

“Tanto faz [como vão me chamar], só que eu venho de um tempo fora e desde meu primeiro dia sempre foi Fabri, porque muitas pessoas tinham dificuldade para falar o Fabrício correto. Pensavam que era italiano, então ficou o Fabri que era mais fácil para todos”, explicou o jogador

Atacante de beirada, ele pode atuar centralizado e tem como uma de suas características principais a velocidade. A vontade de ajudar a equipe soma com a “sede” de superar o desempenho no último ano e resulta em uma não preferência por posição. O jogador entrou em campo 15 vezes em 2024, mas não marcou gols e nem conseguiu dar assistências.

“Comecei muito bem, sofri um pouco com as lesões que me complicaram, mas venho com muita sede, com muita vontade de ajudar o time e dar o meu máximo. Espero poder ajudar da forma que for, com gols, assistências ou o que seja”, disse.

O jogador de 24 anos é pouco conhecido no futebol nacional. Nascido em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, Fabrício começou a carreira no Brasil de Pelotas e foi emprestado ao Grêmio no segundo semestre de 2019. Ele se destacou nos meses seguintes, no título da Copa RS e no vice da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em maio de 2020, o atacante foi comprado em definitivo pelo tricolor gaúcho. Mas, após participar de dois jogos no Brasileirão, perdeu espaço no time principal e foi emprestado ao Brasil de Pelotas. No Xavante, disputou a Série B de 2021, com 15 partidas (nove como titular), três gols marcados e uma assistência.

O Leão pagou 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta, que chega com contrato de dois anos. Durante a coletiva de apresentação, o jogador disse ter ficado empolgado no início das negociações e revelou que já tinha o desejo de voltar ao Brasil.

Na Toca do Leão, Fabri elogiou a estrutura do clube. “Me surpreendeu bastante, vinha de muito tempo fora e as coisas lá são totalmente diferentes. O pessoal pensa que lá fora são mil maravilhas, mas não é assim e aqui me surpreendeu bastante”, deu o recado.

Novo comandante do jogador, o técnico Thiago Carpini já conversou com Fabri e o atacante revelou que não conhecia o treinador. Apesar do desconhecimento, o primeiro contato deixou uma impressão positiva.