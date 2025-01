CURRÍCULO PESADO

Novo goleiro do Vitória já jogou com Kaká no Milan e com Neymar na seleção brasileira

Gabriel Vasconcelos fez carreira na Itália, passando por sete equipes no país europeu

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 16:24

Novo goleiro do Vitória já jogou com Kaká no Milan Crédito: Reprodução/Instagram

O goleiro Gabriel Vasconcelos foi apresentado oficialmente pelo Vitória na manhã desta terça-feira (14). O novo arqueiro do Leão fez carreira na Itália, passando por sete equipes no país europeu e também defendeu a seleção brasileira de base. Na Europa e no Brasil, Gabriel dividiu vestiário com nomes de destaque do esporte brasileiro, como Kaká e Neymar.

"A gente jogou junto nas seleções de base. Com o Kaká joguei junto no Milan. Com o Kaká mantenho contato, temos uma amizade legal" Gabriel Vasconcelos Novo goleiro do Vitória

Na Itália, a convivência com Kaká ocorreu no Milan, onde Gabriel ficou por três temporadas - sem contar o período em que esteve emprestado a outras equipes. Além do gigante italiano, o goleiro passou por Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce.

O novo reforço do Vitória também teve convocações para a seleção de base, onde teve contato com Neymar. Representando o Brasil, Gabriel foi campeão Sul-Americano e do Mundial Sub-20 junto ao craque da seleção principal. O desempenho rendeu a presença do jogador nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Apesar do convívio com o jogador, a relação entre os dois não é de proximidade, tanto que Gabriel destacou que ambos não são amigos.

"Com o Neymar, não [tenho amizade]. Os anos se passaram, cada um seguiu seu rumo. Atletas de um nível espetacular que pude trabalhar" Gabriel Vasconcelos Goleiro do Vitória

O atleta de 32 anos passou a temporada 2024 emprestado ao Juventude, onde teve sequência e boas atuações. Ao todo, o camisa 1 disputou 46 jogos, entre Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão.