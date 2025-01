NOVO RUBRO-NEGRO

Apresentado, Ronald elogia torcida do Vitória e solta palhinha: ‘Se me chamar eu vou’

Novo volante do Leão assinou contrato até o final deste ano, mas espera ficar por mais tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 13:41

Volante Ronald foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A manhã desta quinta-feira (9) contou com mais uma dupla apresentação. Ex-Criciúma, Ronald chegou ao clube elogiando a torcida do Vitória e se mostrou ansioso por marcar o primeiro gol com a camisa do Leão. O novo volante rubro-negro também confessou conhecer alguns dos cantos e até puxou o famoso “se me chamar, eu vou”.

De início, o jogador falou dos motivos que o fizeram assinar contrato com o Leão. A estrutura do complexo esportivo do Barradão, a entrega do time e a força da torcida foram elencados pelo volante. “Nós chegamos aqui para agregar, sabemos que o grupo conquistou no ano passado porque estavam todos juntos, tinham a nação empurrando o time e quando os jogos eram aqui, era difícil por conta disso. Foi o ideal para o Vitória conquistar os objetivos do ano passado”, explicou.

“O Vitória é um clube gigante. Foi chato jogar contra contra por causa da torcida. Vejo com grande oportunidade para minha vida vestir essa camisa. Espero me entregar ao máximo aqui para permanecer no Vitória e me estabelecer dentro do dentro do cenário brasileiro”, complementou.

Ronald Lopes estava no Criciúma por empréstimo junto ao Fortaleza. Com a camisa do time catarinense, atuou 32 vezes, marcando um gol e contribuindo com duas assistências. Antes, também em 2024, ele passou pelo Mirassol, onde fez seis jogos e uma assistência. No ano passado, defendeu o Cuiabá em 32 partidas, com três gols e duas assistências.

Aos 27 anos, o volante estava em fim de contrato com o Fortaleza. Pelo Leão do Pici, ele disputou 110 duelos, com três gols e cinco assistências, e foi campeão da Copa do Nordeste em 2022. Ronald fez sua base nas categorias do Flamengo - onde dividiu vestiário com Vinícius Júnior no sub-15 - e Nova Iguaçu, clube pelo qual foi revelado. Também passou pelo Juventus-SC, onde atuou em 11 partidas e deu uma assistência, e Nacional de Muriaé.

O jogador se define como um volante aguerrido, com qualidade com a bola no pé. Ronald também foi um dos líderes de duelos defensivos e ofensivos no Criciúma. A estreia no volante deve acontecer neste sábado (11), quando o Vitória recebe o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. Caso marque um gol, o desejo é por dividir a celebração com os torcedores rubro-negros.

“Como eu sou um cara que não faz muito gol, [não tenho comemoração planejada], mas pretendo buscar bastante gol, chego bastante na área. Comemoração a gente prepara na hora e faz a comemoração, mas estou ansioso em ver a torcida ao meu favor e vibrar com eles”, deu o recado.

Além de Ronald, o técnico Thiago Carpini conta com Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Thiaguinho, Val Soares, Dionísio e Léo Naldi para a posição. A forte concorrência na posição de volante é encarada de forma positiva pela nova contratação.