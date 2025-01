CHANCE DE BRILHAR

‘Maior oportunidade da minha vida’, diz atacante Bruno Xavier sobre chegada ao Vitória

Novo jogador do Leão minimiza ter assinado apenas um ano de contrato e espera poder ficar mais tempo no clube

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 18:47

Bruno Xavier foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

Após Claudinho e Thiaguinho, o atacante Bruno Xavier foi apresentado oficialmente pelo Vitória na tarde desta terça-feira (7) junto ao zagueiro Zé Marcos. Com contrato assinado até o fim de 2025, o novo jogador da equipe rubro-negra valorizou a oportunidade e minimizou o tempo do vínculo com o clube, já que espera poder ficar mais tempo na Toca do Leão.

“Eu encaro como a maior oportunidade da minha vida. Passei por bastante coisa nesses últimos anos profissionalmente, amadureci demais para me tornar uma pessoa melhor e hoje eu estou preparado para essa oportunidade, independente de tempo de contrato. Tenho muita esperança de que eu possa fazer o meu melhor para a instituição”, deu o recado.

A gratidão pela oportunidade surge por uma chance desperdiçada na carreira, como avalia o próprio jogador. Em 2018, Bruno foi contratado pelo Corinthians, mas pouco jogou e seguiu a carreira em outras equipes. “Não pude dar a tamanha proporção à oportunidade que eu vinha recebendo. Hoje [sou] um pouco mais experiente”, disse.

Bruno Xavier pode atuar tanto como meia quanto como atacante de beirada, faixa onde teve mais minutos na equipe do Ituano durante a disputa da Série B. Na segunda divisão, o jogador de 28 anos marcou oito gols e contribuiu com duas assistências. Considerando toda a temporada, foram 13 participações diretas em gols, sendo nove marcados e quatro passes oferecidos.

No Vitória, o atacante reencontra o volante Thiaguinho, com quem já dividiu vestiário em outros clubes. Junto com o antigo companheiro, a dupla já trabalhou com o técnico Thiago Carpini no Água Santa em 2023, no Santo André em 2022 e em 2021 no Inter de Limeira. Bruno Xavier também chegou a ser comandado pelo treinador do Leão na Ferroviária, em 2022.

Apesar dos trabalhos em conjunto, a relação entre os dois não foge da normalidade. “Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais com o Carpini, mas essa relação é de dedicação, foco e ser muito centrado. É aquilo que ele sempre enfatiza, vai jogar o melhor. O atleta que se dedicar e focar só no campo vai receber as oportunidades” explicou.