NOVO ZAGUEIRO

Zé Marcos reconhece disputa acirrada na zaga do Vitória, mas avisa: ‘Também quero fazer história’

Jogador de 26 anos assinou contrato por três temporadas com a equipe rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 17:00

Zé Marcos foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após Claudinho e Thiaguinho, o zagueiro Zé Marcos foi apresentado oficialmente pelo Vitória na tarde desta terça-feira (7). Com contrato assinado por três temporadas, o novo defensor da equipe rubro-negra reconheceu a disputa de posição acirrada no clube, mas destacou que também quer ter o seu espaço na história do time.

“Entendo que o meu setor é um setor muito competitivo, sei bem da história do Wagner [Leonardo] aqui dentro. Nos enfrentamos algumas vezes, é um cara que eu admiro e que eu quero aprender, assim como eu sei também que eu posso agregar na carreira dele e todos os outros do setor. (...) É dedicação no dia a dia, respeitar quem está aqui, mas demonstrando que eu também quero o meu espaço e também quero fazer história”, iniciou.

Pelo Juventude, Zé Marcos atuou em 74 partidas entre 2023 e 2024. Antes disso, passou por Criciúma, Avaí e Athletico-PR. O jogador de 26 anos tem sete gols e uma assistência na carreira. Com 1,88 m, o zagueiro canhoto foi treinado por Thiago Carpini em 2023. Para Zé Marcos, o relacionamento entre os dois é baseado na confiança.

“Acredito muito no trabalho dele, é um treinador que com certeza é um dos melhores. Assim como eu acredito nele, ele também acredita muito em mim, sabe extrair o meu melhor e por isso que a gente tá aqui junto hoje”, explicou.

Apesar de ser canhoto, o zagueiro se mostra favorável a ideia de jogar pela direita, assim como na lateral ou no meio de campo. Para isso, Zé Marcos encara a visão do treinador e o desempenho nos treinos para se adaptar a outras posições e conseguir ajudar o Leão em uma eventual necessidade.

O novo jogador garantiu que vai cumprir os três anos de contrato que assinou com o Vitória e citou a ascensão do clube como motivo para escolher o Leão como próximo desafio na carreira.

“O Vitória está em uma ascensão, assim como eu. Meus últimos anos de carreira vem sendo muito bons, venho numa subida e encontrei aqui algo parecido com o que eu venho vivendo. Também um treinador crescendo, mostrando todo o desempenho. Esses foram os atrativos”, disse.

A estreia de Zé Marcos com a camisa do Vitória pode acontecer já neste sábado (11), quando a equipe recebe o Barcelona de Ilhéus no Barradão. Nas palavras do jogador, o grupo que já se apresentou está focado para começar a temporada com o pé direito.