LEÃO REFORÇADO

Vitória oficializa chegada do lateral esquerdo Hugo, ex-Botafogo

Novo reforço do Leão foi emprestado ao clube até o fim de 2025

O lateral esquerdo Hugo é o sétimo reforço a ser anunciado pelo Vitória para a temporada 2025. O anúncio do jogador ocorreu durante a tarde desta terça-feira (7), através das redes sociais do Leão. Novo defensor chega ao Leão por empréstimo junto ao Botafogo até o fim de 2025. O contrato prevê ainda uma opção de compra ao fim do período.

Hugo desembarca na Toca do Leão a pedido do técnico Thiago Carpini. O lateral de 23 anos foi revelado pelas categorias de base do Botafogo e estreou profissionalmente em 2020. No ano passado, o lateral viveu sua temporada com mais chances no time principal do clube carioca, com 40 jogos - sendo 27 como titular -, entre o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A. Marcou um gol e deu duas assistências.