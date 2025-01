NESTE SÁBADO (11)

Vitória planeja ações para estreia do time na temporada

Confronto do Leão contra o Barcelona de Ilhéus começa às 16h

O Vitória inicia sua trajetória na temporada 2025 neste sábado (11), quando recebe o Barcelona de Ilhéus no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. A partida, além de marcar o começo do calendário competitivo do clube, também marca o reencontro do torcedor com o estádio. Para o confronto, com início marcado para às 16h, o clube rubro-negro prepara ações para os torcedores.