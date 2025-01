APRESENTADOS

Primeiros reforços anunciados, Claudinho e Thiaguinho colocam como meta classificação para a Libertadores

Lateral direito chega ao Vitória em definitivo junto ao Criciúma, enquanto volante estava no Juventude

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 18:36

Claudinho e Thiaguinho foram apresentados oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória apresentou oficialmente os jogadores Claudinho e Thiaguinho na tarde desta segunda-feira (6), na sala de imprensa do Barradão. O lateral direito chega do Criciúma para reforçar o Leão por três anos, enquanto o volante ex-Juventude assinou contrato até o fim de 2025, mas já adiantou que quer ficar mais tempo. Os dois colocaram como meta coletiva levar o clube baiano para a Copa Libertadores.

“[A meta] é primeiramente classificar o Vitória para a Libertadores, que eu acho um sonho possível. Acompanhei o final [da Série A] e era possível. Brigar por algo a mais na Sul-Americana, mostrar que voltamos fortes, não só para participar. (...) O Vitória não entra só para participar de nenhum campeonato”, disse o volante Thiaguinho.

A meta proposta pelo novo meio campista do Vitória foi citada por Claudinho, que destacou o desejo de melhorar individualmente e jogar o máximo que puder. Já Thiago Bezerra, como se apresentou, compartilhou do mesmo desejo em 2025. Na temporada passada, o ex-Juventude sofreu com lesões e só conseguiu entrar em campo pela equipe alviverde em sete jogos do Brasileirão.

“Eu pensei em desistir porque nunca passei por isso na minha carreira em ter tantas lesões seguidas. Eu segui e hoje estou aqui não é por acaso. Carpini acabou me ligando, o presidente me deu essa confiança e eu vou trabalhar muito para que isso não aconteça. Já fui atrás de exames dentários, de sangue e estou resolvendo essas questões para que não aconteça novamente”, explicou o jogador, que pode pode fazer as funções tanto de primeiro quanto de segundo volante.

Longe de casa

Tímido e reservado, esse é o perfil do novo lateral direito do Vitória. Com 24 anos, Claudinho é formado nas categorias de base do Criciúma e sai neste ano pela primeira vez do clube em que cresceu. A mudança para Salvador foi desafiadora, mas o jogador disse entender que era preciso sair da zona de conforto.

“É inédito para mim e pensei muito sobre isso. Criei muitas raízes [em Criciúma] e eu sou de lá, então é um pouco mais difícil sair, mas eu achei que era o momento certo. O Vitória vem se estruturando muito bem nos últimos anos. E também é bom sair um pouco da zona de conforto para ver o que eu posso fazer a mais”, confessou.

“Eu fiz a minha história no Criciúma e foi muito linda, sou grato demais. O clube que me revelou, que eu fiz a base toda. Quando eu recebi a proposta do Vitória, olhei com o olhar diferente sabendo da estrutura e da torcida que tem. Sei que é muito difícil jogar aqui e, para os adversários vai ser muito difícil jogar contra a gente aqui”, complementou.

No ano passado, Claudinho entrou em campo em 55 jogos durante a temporada, marcando cinco gols e contribuindo com seis assistências. De acordo com o jogador, sua principal característica é o ataque. A herança no futsal o fez ter que aprender a marcar, mas é a vocação ofensiva que se sobressai, tanto atacando a profundidade, quanto realizando ultrapassagens com velocidade.

No Vitória, o novo jogador vai disputar a posição com o paraguaio Raúl Cáceres, que terminou a temporada como dono da lateral direita do Leão. Para Claudinho, cada um vai dar o seu melhor para o treinador conseguir decidir quem ganha a posição.

“Desde a base lidamos com disputa de posições, então claro que é normal. O treinador é quem vai decidir quem entra em campo. Claro que cada um vai buscar seu espaço com respeito e responsabilidade. Vamos tentar se ajudar sempre, aprendendo com outro. Na hora de entrar no gramado, é o professor quem tem que decidir”, deu o recado.

Pressão da torcida

Ambos os reforços aguardam regularização dos nomes no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poderem estrear com a camisa rubro-negra neste sábado (11), quando o Leão recebe o Barcelona de Ilhéus no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

O confronto pode ser a primeira partida com a camisa rubro-negra, mas tanto Thiaguinho quanto Claudinho já passaram pela experiência como adversários da torcida do Vitória. O volante, inclusive, relembrou as oportunidades em que enfrentou a equipe baiana e definiu a pressão como “insuportável”.

“Já joguei aqui na Série A, B e C. Todas as vezes estava lotado e foi insuportável jogar aqui dentro. Então é maravilhoso, nós jogadores somos movidos a cobrança. Temos que assimilar, trazer o que é de bom, ver o que é de ruim e melhorar. Acho que a torcida é um gás a mais aqui dentro”, afirmou.