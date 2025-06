SERÁ QUE ACERTA?

Brasil vence o Paraguai? Confira os palpites das inteligências artificiais

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2025 às 20:45

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo do Brasil, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, às 21h45. >

Chat GPT e Meta arriscam em uma vitória do Brasil, mas por placares diferentes. O Chat GPT aposta em um triunfo por 2 a 0 e fez a seguinte análise da partida: "Jogando em casa, na Neo Química Arena, o Brasil deve controlar a partida com autoridade. Mesmo que ainda esteja buscando mais consistência sob nova comissão técnica ou ajustes no elenco, a seleção brasileira tem superioridade técnica clara sobre o Paraguai. A tendência é de domínio de posse e criação de oportunidades, principalmente pelos lados do campo, onde o Brasil costuma ser mais incisivo. O Paraguai pode dificultar com uma marcação forte e tentativa de transições rápidas, mas deve encontrar dificuldades para furar a defesa brasileira".>