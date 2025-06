MAU TEMPO VEM AÍ

Frente fria chega ao litoral baiano com ventos de até 60 km/h; veja previsão

Marinha alerta os navegantes sobre os riscos do mar nesse período

Tharsila Prates

Publicado em 10 de junho de 2025 às 17:34

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

A Marinha do Brasil emitiu um comunicado sobre a passagem de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea dos estados da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre as cidades de Arraial do Cabo (RJ) e Caravelas (BA), com ventos de até 60 km/h, entre a tarde desta quarta (11) e a noite de quinta-feira (12).>

A faixa litorânea de Salvador também está incluída, com ventos de mesma intensidade, só que entre a manhã do dia 12 e a noite de sexta-feira, dia 13 de junho.>

Nesse período, a Marinha alerta que os navegantes consultem os avisos de mau tempo nos canais oficiais antes de saírem ao mar e avisem às comunidades de pesca, esporte e recreio.>

No informativo meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), também consta mudança no tempo a partir desta quinta-feira (12), quando haverá céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas. Já na sexta (13), a intensidade da chuva se eleva para moderada, acompanhada por rajadas de vento, a qualquer hora do dia.>