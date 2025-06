RUMO AO HEXA

Com gol de Vini Jr, Brasil vence Paraguai e se classifica para a Copa do Mundo

Seleção Brasileira confirmou a participação após superar os paraguaios em São Paulo e contar com a derrota da Venezuela para o Uruguai

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de junho de 2025 às 23:41

Vini Jr marcou o primeiro gol do Brasil contra o Paraguai Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Quem sente orgulho em vestir as cores da Seleção Brasileira para torcer já pode arrumar as malas com destino à América do Norte, já que o Brasil confirmou a classificação para a Copa do Mundo de 2026 na noite desta terça-feira (10). A conquista ocorreu após o time nacional vencer o Paraguai por 1x0 na Neo Química Arena. A partida, válida pela 16ª rodada das Eliminatórias, contou com gol de Vini Jr.>

Com a vitória do Uruguai diante da Venezuela, os brasileiros dependiam apenas de si mesmos para confirmar a participação na próxima Copa. Buscando o resultado desde o início, o primeiro tempo da partida contou com uma Seleção ofensiva. Não faltaram chances para inaugurar o marcador, mas a emoção ficou por conta de Vini Jr ainda na primeira etapa. >

Já classificado, o Brasil ainda terá mais dois compromissos antes do fim das Eliminatórias. Em setembro, a Amarelinha recebe o Chile e, em seguida, viaja para enfrentar a Bolívia. O confronto será o último compromisso oficial antes da disputa do Mundial em 2026.>

O JOGO

A primeira partida sob o comando da Seleção Brasileira terminou com um empate, mas serviu para o técnico italiano Carlo Ancelotti mostrar que pode auxiliar na melhora da Amarelinha. Já na noite desta terça-feira (10), no dia de seu aniversário, o comandante estreou em solo brasileiro.>

Além da volta de Raphinha, que cumpriu suspensão diante do Equador, a Seleção entrou em campo com duas modificações no ataque. A versatilidade dos homens de frente permitiu que os quatro atacantes trocassem constantemente de posição, ocupando os espaços pedidos pelo jogo. Essa movimentação, aliada a uma filosofia de velocidade na definição das jogadas, concedeu uma superioridade ao Brasil na partida.>

Sem a bola, os mandantes pouco sofreram durante o primeiro tempo. Quando perdia a bola no ataque, o time exercia uma pressão rápida para recuperar a posse. Mesmo passando dessa marcação inicial, os brasileiros estavam bem postados para impedir os avanços dos paraguaios, que só chegaram a partir de bolas paradas.>

Empilhando chances de abrir o placar, o Brasil conseguia constantemente criar oportunidades, mas esbarrava na falta de eficiência para furar o bloqueio montado pelos visitantes. O detalhe que separava a Amarelinha de balançar as redes chegou no fim do primeiro tempo.>

Aos 43 minutos, Raphinha recebeu pela direita e partiu para cima de três marcadores. A bola sobrou dentro da área para Matheus Cunha aparecer de surpresa, ir à linha de fundo e cruzar rasteiro para o meio. Oportunista, Vini Jr se esticou para balançar as redes e marcar o primeiro gol da era Ancelotti.>

A volta do intervalo contou com o mesmo cenário de imposição brasileira sobre os paraguaios. Diferente da postura vista nos dois últimos ciclos, a Amarelinha constantemente verticalizava as jogadas, buscando uma rápida definição dos pontas. Esse ritmo acelerado encontrava nos zagueiros e nos volantes a tranquilidade para controlar o tempo das jogadas.>

Com o decorrer do segundo tempo, o Paraguai melhorou dentro da partida e passou a ter mais o controle da bola, o que permitiu oferecer mais perigo aos donos da casa. As chances ocorriam ainda pelas bolas paradas, mas também ao aproveitar os erros na saída de bola da Canarinho.>

No final do confronto, os comandados de Ancelotti voltaram a ter o controle da partida, principalmente com a entrada de mais um meia em campo. Nos minutos finais, o Brasil continuou pressionando o Paraguai, mas não conseguiu aumentar a vantagem no marcador. Quando o apito soou pela última vez, nenhuma chance perdida tirou o ânimo de poder comemorar a participação em mais uma Copa do Mundo.>

FICHA TÉCNICA

Brasil 1 x 0 Paraguai - 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo>

Brasil: Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alex, Alex Sandro (Beraldo); Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Martinelli, Matheus Cunha (Richarlison) e Vini Jr (Gerson). Técnico: Carlo Ancelotti.>

Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Junior Alonso (Sández); Villasanti (Bobadilla), Cubas, Diego Gómez (Ángel Romero); Almirón (Kaku Romero), Enciso e Sanabria (Ávalos). Técnico: Daniel Garnero.>

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo.>

Gols: Vinícius Jr, aos 43 minutos do primeiro tempo;>

Cartões Amarelos: Júnior Alonso (Paraguai); Vinícius Jr, Bruno Guimarães (Brasil)>

Público pagante: 46.014 pessoas>

Renda: R$ 12.706.050,50>

Arbitragem: Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno (Trio da Venezuela)>