FUTEBOL

Zagueiro do Real Madrid acusa jogador do Pachuca de racismo e FIFA ativa protocolo de investigação

Caso foi registrado durante vitória dos espanhóis por 3 a 1

Durante a vitória do Real Madrid sobre o Pachuca , neste domingo (22), o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel ativou o protocolo antirracista da FIFA após uma confusão envolvendo Gustavo Cabral e Rudiger. >

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, Rudiger disputou uma bola na área do Pachuca com um zagueiro argentino. Ele caiu e pediu pênalti, mas a arbitragem não marcou a falta.>