FUTEBOL

Com show de turco, Juventus vence Wydad e joga pressão no City no mundial de clubes

Time italiano é líder do Grupo G até o momento

Wendel de Novais

Publicado em 22 de junho de 2025 às 15:13

Yildiz foi destaque da Juventus com dois gols Crédito: Juventus F.C

A Juventus segue 100% na Copa do Mundo de Clubes. Na tarde deste domingo (22), a Velha Senhora bateu o Wydad Casablanca pela segunda rodada da fase de grupos do mundial. A vitória de 4 a 1 aconteceu com um show de Kenan Yildiz, que marcou duas vezes e só não anotou um hat-trick porque o zagueiro Boutouil, do clube marroquino, desviou um de seus chutes, marcando contra o primeiro gol da partida. >

No jogo, a Juventus entrou com muito ímpeto, sem deixar o Wydad respirar nos primeiros minutos. A pressão deu resultado e, quando o relógio chegou aos 16 do primeiro tempo, o time italiano já tinha colocado 2 a 0 no placar. Os marroquinos, por outro lado, conseguiram melhorar na partida e, ainda na etapa inicial, reduziram o placar para 2 a 1 com um belo gol do meia-atacante Thembinkosi Lorch.>