Red Bull Salzburg x Al Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes, a partida será disputada no Audi Field, em Washington, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de junho de 2025 às 15:00

Al-Hilal Crédito: Divulgação/Fifa

Red Bull Salzburg e Al Hilal se enfrentam neste domingo (22), às 19h (de Brasília), no Audi Field, em Washington (EUA), pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Red Bull Salzburg x Al Hilal ao vivo

A partida entre Red Bull Salzburg e Al Hilal terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). >

Red Bull Salzburg

A equipe austríaca vem embalada pela vitória por 2 a 1 sobre o Pachuca na estreia do Mundial. Com gols de Oscar Gloukh e Karim Onisiwo, o time liderado por Thomas Letsch mostrou força ofensiva. Apesar disso, a defesa ainda preocupa, com apenas um jogo sem sofrer gols nos últimos nove. O goleiro Zawieschitzky será mantido como titular, e o atacante Onisiwo deve continuar entre os onze iniciais. >

Al Hilal

O time saudita conquistou um bom empate por 1 a 1 contra o Real Madrid na estreia. Sob o comando de Simone Inzaghi, a equipe vive boa fase, está invicta há seis partidas e vem marcando gols de forma consistente. Para este confronto, o atacante Mitrovic segue fora por lesão, mas o time conta com jogadores experientes como João Cancelo, Koulibaly, Renan Lodi e o artilheiro Marcos Leonardo. >

Prováveis escalações de Red Bull Salzburg x Al Hilal

Red Bull Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Ramussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate; Dorgeles, Gloukh; Onisiwo, Vertessen. Técnico: Thomas Letsch>

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi; Ruben Neves, Nasser Al-Dawsari; Malcolm, Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

