MUNDIAL DE CLUBES

Juventus x Wydad Casablanca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes, a partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 13h

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de junho de 2025 às 09:00

Juventus Crédito: Divulgação/Fifa

Juventus e Wydad Casablanca se enfrentam neste sábado (22), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia (EUA), pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Juventus x Wydad Casablanca ao vivo

A partida entre Juventus e Wydad Casablanca terá transmissão ao vivo por SporTV (TV por assinatura), Globoplay e CazéTV (streaming). >

Juventus

A Juventus estreou com uma goleada imponente de 5 a 0 sobre o Al Ain, com gols de Kolo Muani, Yildiz e Francisco Conceição. Líder do Grupo G com 3 pontos e saldo positivo, a equipe comandada por Igor Tudor garante a classificação antecipada para o mata-mata se vencer novamente nesta rodada. >

Wydad Casablanca

O Wydad Casablanca foi derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City na primeira rodada e está na terceira colocação do grupo. A equipe marroquina precisa somar pontos para continuar com chances de avançar às oitavas de final. >

Prováveis escalações de Juventus x Wydad Casablanca

Juventus: Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, Mckennie, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Muani. Técnico: Igor Tudor>

Wydad Casablanca: Benabid; Moufid, Ferreira, Boutouil, Meijers; Moufi, Amrabat, Zemraoui, Moubarik; Lorch, Mailula. Técnico: Amine Benhachem

>

Ficha do Jogo

Jogo: Juventus x Wydad Casablanca >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes 2025>

Rodada: 2ª rodada – Grupo G>

Data: Sábado, 22 de junho de 2025>

Horário: 13h (de Brasília)>

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia – EUA>