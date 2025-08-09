BRASILEIRÃO

Defendendo invencibilidade na Fonte Nova, Bahia recebe o Fluminense pela Série A

Duelo acontece neste sábado (8), às 21h

Gilberto Barbosa

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10:00

Everton Ribeiro é o maestro do meio-campo tricolor Crédito: Rafael Rodrigues/ EC BAHIA

Buscando reencontrar o caminho do triunfo — e das redes — o Bahia recebe o Fluminense pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso vença o duelo, a equipe alcançará 32 pontos e conquistará sua melhor campanha no primeiro turno na era dos pontos corridos mesmo com duas rodadas a menos disputadas. A bola rola neste sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova.

O Esquadrão conta com a força da sua torcida para manter uma invencibilidade de quatro jogos na temporada. Após ser eliminado da Copa Sul-Americana pelo América de Cali, o time venceu o Juventude e empatou com o Sport pela Série A, além de garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Retrô-PE, em dois jogos.

O Bahia também defende a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. Com 29 pontos, a equipe não perde há seis jogos na competição e segue invicta na Fonte. Em oito partidas como mandante, foram seis triunfos e dois empates. Em caso de derrota, o tricolor baiano poderá ser ultrapassado por Mirassol, São Paulo e Botafogo.

O clube também busca encerrar um jejum de dois jogos sem balançar as redes. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni projetou o duelo. “Terão 11 caras dentro do campo fazendo o melhor pelo time, e contaremos com o apoio da nossa torcida. Pode ter certeza de que 11 caras estarão lá brigando pelo melhor resultado para o Bahia. Sabemos que precisamos melhorar a parte ofensiva, mas vamos lutar para conquistar mais três pontos”, afirmou.

Já o Flu ocupa a 9ª posição e superou uma sequência de quatro derrotas na Série A ao vencer o Grêmio no último sábado, por 1x0. A equipe perdeu cinco dos oito jogos disputados como visitante, com duas vitórias e um empate.

O técnico Renato Gaúcho prometeu um time modificado para o jogo em Salvador. “Não tem como colocar o mesmo time em campo, porque tem posições que eu tenho na conta do chá, justamente por ter bastante gente no Departamento Médico. Os garotos vão jogar porque não tem saída”, disse o treinador, prometendo poupar alguns titulares.

Retrospecto

O histórico do confronto é favorável ao time carioca, que venceu 26 dos 56 duelos disputados, perdeu 13 e empatou 17. A balança fica mais equilibrada nas partidas realizadas em Salvador: foram 30 jogos, com 10 vitórias do Bahia, 11 empates e 9 triunfos do Fluminense.

O Esquadrão venceu os três últimos confrontos na Fonte Nova. O mais recente ocorreu em abril do ano passado, quando a equipe bateu o Fluminense, de virada, por 2x1. Germán Cano abriu o placar para os cariocas, enquanto Caio Alexandre e Cauly garantiram a vitória do Bahia.