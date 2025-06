TRETA

Ex-campeão do UFC é visto com olho roxo após confusão em boate de Ibiza

Cono McGregor agrediu homem em clube noturno e foi flagrado dias depois curtindo passeio de lancha ao lado da noiva

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de junho de 2025 às 13:54

Conor McGregor Crédito: Shutterstock

Conor McGregor voltou a se envolver em uma polêmica fora do octógono. O ex-campeão do UFC foi flagrado agredindo um homem dentro da badalada boate Pacha, em Ibiza, na madrugada da última terça-feira (17). Neste sábado, o irlandês foi visto curtindo um passeio de lancha ao lado da noiva, Dee Devlin — e exibindo um evidente hematoma no olho direito. >

Conor Mcgregor sports suspect eye in first sighting since brutal Ibiza attack https://t.co/XvG8ChGZ5t — Sun Sport (@SunSport) June 21, 2025

As imagens da briga foram divulgadas pelo jornal britânico The Sun. No vídeo, McGregor aparece conversando com um homem antes de desferir dois socos que o derrubam. Em seguida, seguranças e frequentadores da casa noturna se mobilizam para conter o lutador e impedir que a situação saísse do controle.>

De acordo com testemunhas ouvidas pelo jornal, o confronto teria começado de forma repentina e sem provocação física prévia. Há suspeitas de que alguma frase tenha sido dita ao irlandês com a intenção de provocá-lo, o que teria desencadeado a reação violenta. O homem agredido acabou sendo expulso do local, enquanto McGregor permaneceu na casa. A polícia não foi acionada, e nenhuma prisão foi registrada.>

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF — The Sun (@TheSun) June 17, 2025